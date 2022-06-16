Оптимальний час повернення до плаваючого курсу залишається невизначеним, – член Ради НБУ
Про це повідомив член Ради Національного банку України Віктор Козюк.
Козюк зазначив, що, незважаючи на більшу стійкість банківської системи, ніж у 2014 році, в економіці нагромаджуються ряд проблем. Зокрема:
- повільне відновлення потребує поштовху з боку інвестицій та споживання, для чого потрібна впевненість і зниження військових загроз;
- міжнародна допомога є важливим фактором підтримання зовнішньої стійкості, але відновлення, швидше за все, вимагатиме розширення рівноважного дисбалансу торгівлі, збільшуючи тиск на резерви;
- формується сильне "грошове нависання", яке повинно бути еліміноване комбінацією рішень по ставці та перезапуску трансмісійного механізму;
- переходу на плавання курсу повинна передувати мінімально допустима робота процентного каналу. Без підвищення привабливості активів у гривні існує вірогідність подальшого розхитування валютного ринку;
- фіксований курс генерує суттєві викривлення і є ризиковим на перспективу, але питання оптимального таймінгу переходу залишається відкритим.
Водночас, він віздзначив, що НБУ, як і банківський сектор, виявився значно стійкішим у зв'язку з реалізованими реформами щодо:
- переходу на інфляційне таргетування і плаваючий курс;
- відновлення валютних резервів;
- перезавантаження банківського нагляду;
- запровадження Basel iii та макропруденційного регулювання тощо.
Як повідомлялося, на початку березня голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що Національний банк з метою підвищення стабільності на валютному ринку розглядає можливості для повернення плаваючого курсу гривні. Однак згодом він запевнив, що Нацбанк планує й надалі утримувати офіційний курс долара на рівні 29,25 грн/$, оскільки наразі політика фіксованого валютного курсу має більше переваг, аніж недоліків.
На початку червня повідомлялося, що Національний банк України наразі не бачить передумов для повернення до плаваючого курсу гривні.