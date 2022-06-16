Українські АЕС можуть зменшити залежність Євросоюзу від російського вугілля й газу, – Міненерго США

США разом із Україною докладають зусиль для безпечної інтеграції українських електромереж до європейської енергосистеми, що помітно зменшить залежність ЄС від російського вугілля й газу.

Про це заявив помічник міністра енергетики США з питань міжнародних відносин Ендрю Лайт під час слухань у Палаті представників, передає Укрінформ.

"Будь-яка дискусія про європейську енергетичну безпеку сьогодні має включати Україну. Одні лише потужності з виробництва ядерної енергії в Україні можуть зменшити залежність Європи від російського вугілля та газу, щойно Україна зможе експортувати електроенергію до Європи", – сказав Лайт.

Він підкреслив, що США сприяють реалізації цієї мети та застосовують мільйонні асигнування з надзвичайних фондів Міненерго для підтримки повної інтеграції України в європейську електромережу. При цьому робиться окремий акцент на кібербезпеці українського сектору електромереж, щоби підключення України до Європи було надійним та стабільним.

Лайт також заявив, що США застосовують й інші кроки для зменшення наслідків війни Путіна, яку він веде не лише проти України на полі бою, але й проти Заходу на енергетичних ринках. У цьому зв’язку реалізовується три підходи: окрім "десинхронізації" української електромережі з російською та підключення її до європейської, це охоплює диверсифікацію поставок газу в Європу, у тому числі за рахунок LNG, а також прискорений перехід на відновлювальні джерела.

Раніш повідомлялося, що "Енергоатом" веде перемовини про початок експорту електроенергії до Польщі. Експорт у великих обсягах електроенергії в Європу стане можливим через рік-півтора.

"Енергоатом" 4 червня розпочав постачання української електроенергії до Молдови.

Як повідомлялося, раніше європейська система ENTSO-E погодила поетапне розширення експорту української електроенергії в Європу.

Нагадаємо, із 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з європейською континентальною мережею ENTSO-E і тепер є частиною європейського енергетичного простору.