Польська PKN Orlen інвестує $435 мільйонів у енергетичний сектор Чехії

Польська нафтопереробна компанія PKN Orlen має намір інвестувати в енергетичний сектор чеської промисловості понад 10 млрд крон (близько $435 млн).

Про це повідомив прем'єр Чехії Петр Фіалапісля закінчення перемовин із керівниками польської компанії, передає enkorr.

"Під час перемовин із керівниками компанії PKN Orlen ми говорили про кілька проєктів у сфері енергетики. Ключовою була дискусія про забезпечення достатньої кількості нафти, а насамперед бензину й дизпального, для чеського ринку", – заявив Фіала.

Він також зазначив, що керівники польської компанії пообіцяли інвестиції в чеську енергетику обсягом 10 млрд крон і більш відкрите інформування про свою політику ціноутворення.

Читайте також: Ціни на бензин у Чехії досягли історичного максимуму

Польська компанія PKN Orlen уже давно присутня на чеському ринку і регулярно збільшує обсяг інвестицій. Зокрема, 2021 року вона інвестувала тут 8,5 млрд крон (близько $370 млн), а у першому кварталі цього року – 2,4 млрд крон (близько $104 млн).

Ці кошти було спрямовано на модернізацію виробничих технологій на обох чеських нафтопереробних заводах, що належать фірмі PKN Orlen, – у місті Литвинові на північному заході країни й місті Кралупи-над-Влтавій неподалік Праги.

Крім того, інвестиції призначалися для відновлення установок часткового окислення водню, будівництва установки для виробництва рідких вуглеводнів DCPD, будівництва ще однієї печі крекінгу, а також для установки з виробництва етилену й подальшого розвитку мережі автозаправних станцій у Чехії.

Раніше повідомлялося, що Чехія домовляється про імпорт газу з Оману замість російського.