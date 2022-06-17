Польська PKN Orlen інвестує $435 мільйонів у енергетичний сектор Чехії
Про це повідомив прем'єр Чехії Петр Фіалапісля закінчення перемовин із керівниками польської компанії, передає enkorr.
"Під час перемовин із керівниками компанії PKN Orlen ми говорили про кілька проєктів у сфері енергетики. Ключовою була дискусія про забезпечення достатньої кількості нафти, а насамперед бензину й дизпального, для чеського ринку", – заявив Фіала.
Він також зазначив, що керівники польської компанії пообіцяли інвестиції в чеську енергетику обсягом 10 млрд крон і більш відкрите інформування про свою політику ціноутворення.
Польська компанія PKN Orlen уже давно присутня на чеському ринку і регулярно збільшує обсяг інвестицій. Зокрема, 2021 року вона інвестувала тут 8,5 млрд крон (близько $370 млн), а у першому кварталі цього року – 2,4 млрд крон (близько $104 млн).
Ці кошти було спрямовано на модернізацію виробничих технологій на обох чеських нафтопереробних заводах, що належать фірмі PKN Orlen, – у місті Литвинові на північному заході країни й місті Кралупи-над-Влтавій неподалік Праги.
Крім того, інвестиції призначалися для відновлення установок часткового окислення водню, будівництва установки для виробництва рідких вуглеводнів DCPD, будівництва ще однієї печі крекінгу, а також для установки з виробництва етилену й подальшого розвитку мережі автозаправних станцій у Чехії.
Раніше повідомлялося, що Чехія домовляється про імпорт газу з Оману замість російського.