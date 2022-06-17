Держпродспоживслужба видала з початку війни сертифікати для експорту 2,4 мільйона тонн зерна

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів із початку повномасштабного російського вторгнення видала 77 тис. фітосанітарних сертифікатів, що забезпечило експорт 2,37 млн тонн українського зерна.

Про це йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби.

У Держпродспоживслужбі нагадали, що на період дії воєнного стану в Україні спрощено здійснення фітосанітарних заходів та процедур, а також впроваджено механізм проведення фітосанітарних процедур територіальними органами Держпродспоживслужби за принципом екстериторіальності.

"Із початку введення воєнного стану державними фітосанітарними інспекторами видано 77 тис. фітосанітарних сертифікатів що забезпечило експорт майже 2,37 млн тонн українського збіжжя. Крім того, проведено фітосанітарний контроль до 0,5 млн тонн імпортної продукції рослинного походження, серед якої овочі, фрукти, крупи, борошно, садивний матеріал та інші товари", – сказано в повідомленні.

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Під час весняних обстежень державними фітосанітарними інспекторами України було обстежено площу 0,6 млн гектарів. Наразі, на виконання міжнародних договорів України та з метою встановлення фітосанітарного стану української землі моніторинг та обстеження продовжується. З метою запобігання розповсюдження неякісного насіння і садивного матеріалу під наглядом Держпродспоживслужби знищено понад 19 тонн неякісного насіння та 403,5 тис. одиниць садивного матеріалу, які не могли бути використані на посів та в інших цілях.

"Унаслідок воєнних дій зазнала руйнувань фітосанітарна лабораторія, розташована в місті Чернігів. У лабораторії пошкоджена покрівля, стіни, вибиті вікна і двері, пошкоджені меблі та обладнання. За попередніми розрахунками на відновлення будівлі та завданих збитків може знадобитися близько 5 млн грн", – також повідомили в Держпродспоживслужбі.