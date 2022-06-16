Coca-Cola остаточно йде з Росії
Про це йдеться в заяві Coca-Cola Co., передає Reuters.
"Коли запаси компанії вичерпаються, Coca-Cola HBC більше не вироблятиме й не продаватиме Coca-Cola або інші бренди Coca-Cola Company в Росії", – сказано в повідомленні.
За даними Refinitiv Eikon, компанія Coca-Cola з Атланти володіє близько 23% швейцарської Coca-Cola HBC. Coca-Cola HBC розливає та продає напої Coca-Cola виключно на своїх 29 ринках, включно із Грецією, Італією та країнами Східної Європи.
У Росії Coca-Cola HBC крім Coca-Cola та її різновидів випускає Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки "Добрый", Pulpy, Rich, "Моя Семья", Innocent та іншу продукцію.
"Coca-Cola HBC Росія" входить до групи Coca-Cola HBC, яка є одним із найбільших виробників напоїв під брендами The Coca-Cola Company. У Росії працює 10 заводів компанії.
Раніше повідомлялося, що Coca-Cola оголосила про зупинення бізнесу в Росії у зв'язку з російською агресією проти України.
У свою чергу український завод одного з найбільших світових виробників напоїв Coca-Cola – "Кока-кола Беверіджес" – відновив роботу в селищі Велика Димерка неподалік від Броварів.