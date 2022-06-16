Coca-Cola остаточно йде з Росії

Компанія Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic) – дистриб'ютор Coca-Cola в Росії – оголосила, що більше не вироблятиме і продаватиме Coca-Cola та інші напої бренду в Росії.

Про це йдеться в заяві Coca-Cola Co., передає Reuters.

"Коли запаси компанії вичерпаються, Coca-Cola HBC більше не вироблятиме й не продаватиме Coca-Cola або інші бренди Coca-Cola Company в Росії", – сказано в повідомленні.

За даними Refinitiv Eikon, компанія Coca-Cola з Атланти володіє близько 23% швейцарської Coca-Cola HBC. Coca-Cola HBC розливає та продає напої Coca-Cola виключно на своїх 29 ринках, включно із Грецією, Італією та країнами Східної Європи.

У Росії Coca-Cola HBC крім Coca-Cola та її різновидів випускає Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки "Добрый", Pulpy, Rich, "Моя Семья", Innocent та іншу продукцію.

"Coca-Cola HBC Росія" входить до групи Coca-Cola HBC, яка є одним із найбільших виробників напоїв під брендами The Coca-Cola Company. У Росії працює 10 заводів компанії.

Раніше повідомлялося, що Coca-Cola оголосила про зупинення бізнесу в Росії у зв'язку з російською агресією проти України.

У свою чергу український завод одного з найбільших світових виробників напоїв Coca-Cola – "Кока-кола Беверіджес" – відновив роботу в селищі Велика Димерка неподалік від Броварів.