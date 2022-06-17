Найбільша енергетична компанія Італії позбулася всіх активів у Росії

Найбільша енергетична компанія Італії Enel оголосила про продаж усієї своєї частки у розмірі 56,43% у російській компанії "Енел Росія" за 137 мільйонів євро.

Відповідна угода була підписана напередодні, повідомляється у пресрелізі компанії.

Покупцем акцій стали російські "Лукойл" та фонд "Газпромбанк-Фрезія".

"Енел Росія" належать газові електростанції потужністю приблизно 5,6 ГВт, а також проєкти вітрових електростанцій на близько 300 МВт.

Закриття угоди очікується у третьому кварталі цього року.

Enel зазначає, що після завершення угоди компанія завершить вихід з Росії, який почався ще у 2019 році з продажу вугільного бізнесу, та дозволить їй зосередитися на проєктах у сфері "зеленої" енергетики.

Як повідомлялося, у березні Enel SpA оголосила, що вийде зі свого бізнесу в Росії "за кілька місяців".