Агрохолдинг МХП Косюка отримав $122 мільйони збитків з початку року

Агрохолдинг МХП, найбільший виробник курятини в Україні, у першому кварталі 2022 року отримав $122 млн чистого збитку проти $1 млн прибутку в січні-березні 2021 року. Водночас його показник EBITDA скоротився на 16% – до $53 млн.

Про це йдеться у звіті групи на Лондонській. фондової біржі, передає Інтерфакс-Україна.



"З 24 лютого 2022 року група зазнає збитків через війну в Україні після російського вторгнення. Витрати, пов'язані з війною, за перші три місяці 2022 року склали $25 млн, з яких пожертвування на підтримку спільноти склали 53%, списання запасів та біологічних активів – 33%, інші витрати, пов'язані з війною, – 14%", – зазначено у звіті.



За даними агрохолдингу, більшість отриманого за перший квартал поточного року чистого збитку він отримав через зміну курсової різниці. Збиток від операційної діяльності групи компаній у січні-березні становив $27 млн, тоді як збиток на курсі валют – $95 млн.



Виручка МХП за вказаний звітний період зросла на 24% порівняно з січнем-березнем 2021 року – до $553 млн, її зростання зумовлене високими операційними та фінансовими показниками у довоєнний період у січні та лютому 2022 року, зазначається у документі.



Крім цього вказано, що рада директорів МХП вирішила не виплачувати дивіденди за 2021 рік через невизначеність в Україні та потребу зберігати кошти для підтримки своєї діяльності.



Валовий прибуток групи компаній у першому кварталі цього року склав $92 млн (+39% до січня-березня 2021 року), а операційний прибуток – $12 млн (-25%). Валова рентабельність за вказаний період склала 17% (+2 в.п.), операційна рентабельність – 2% (-2 в.п.), а рентабельність продажу (EBITDA margin) – 53% (-10 в.п.).

МХП – найбільший виробник курятини в Україні, належить Юрію Косюку. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року МХП завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.