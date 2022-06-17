Україна отримала від Канади пільговий кредит на $773 мільйони через спецрахунок МВФ

До державного бюджету України від Канади надійшов 1 млрд канадських доларів ($773 млн) кредиту на пільгових умовах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Залучення коштів відбулося відповідно до кредитного договору між Україною та Канадою. Це – перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку Міжнародного Валютного Фонду", – йдеться у повідомленні.

Строк погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані до держбюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних видатків.

Раніше міністерка фінансів Канади Христя Фріланд оголосила про виділення Україні додаткового кредиту у розмірі 250 млн канадських доларів ($195 млн) через керований МВФ рахунок для України.

У Мінфіні нагадали, що у квітні МВФ ухвалив рішення про створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частки Спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України. Усі залучені кошти за використанням даного рахунку мають спрямовуватися на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).