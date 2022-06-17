Туреччина веде переговори з 10 країнами про оренду землі, серед них – Україна, – ЗМІ

Туреччина планує орендувати в інших країнах земельні ділянки для рослинництва, це допоможе країні подолати продовольчу кризу, спричинену російською агресією проти України та наслідками пандемії COVID-19.

Як повідомив турецький міністр сільського та лісового господарства Вахіт Кірішчі виданню Türkiye, Туреччина розглядає оренду сільськогосподарських земель у 10 країнах, серед яких Україна, країни Латинської Америки та Африки, передає Інтерфакс-Україна.



"Частина переговорів з 10 країнами, включаючи Україну та деякі країни Латинської Америки та Африки, завершилася домовленістю, і контакти з деякими з них продовжуються. На землях, що здаватимуться в оренду, вирощуватиметься сільськогосподарська продукція, яка не може бути вироблена в Туреччині з кліматичних причин або виробництво якої є недостатнім", – зазначає видання.



Уточнюється, що у проєктах на орендованих землях також буде задіяно турецький приватний бізнес. Наприклад, у Судані Туреччина вирощуватиме ананаси, манго, авокадо, ріпак, соняшник, кукурудзу, бавовну, кунжут, цукрову тростину та люцерну, виробництво яких у Туреччині є недостатнім.



Видання уточнює, що на орендованих ділянках також вирощуватимуться рослини, які можуть використовуватися у виробництві кормів для тварин. Крім того, там планується налагодити виробництво пшениці, яка перероблятиметься в Туреччині і потім експортуватиметься у вигляді печива, макаронних виробів та булгуру.