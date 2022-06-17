Найбільша у світі криптобіржа Binance надасть грошову допомогу українським переселенцям, – Мінцифри

Деякі українці зі статусом внутрішньо переміщеної особи можуть отримати грошову допомогу від криптобіржі Binance. На це компанія виділила $1,2 млн.

Як повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, це одне з найбільших пожертвувань для України від приватної компанії.

Для того, щоб отримати допомогу, необхідно пройти верифікацію в одному з фондів: Rotary Club Kyiv International, "Паляниця" та iSans. Подати заявку на фінансування можна за адресою [email protected].

Зазначається, що виплати будуть надходити впродовж трьох місяців на криптогаманець, потім їх можна вивести на банківську картку ($75 щомісячно).

Як додав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пілотний проєкт запустили у Львівській області і вже 1000 осіб отримали виплати.

"До цього Binance вже здійснили виплати 1713 українцям, які вимушено виїхали до країн Європейського Союзу, та загалом планують допомогти 5000 біженцям з України", – наголосили в Мінцифри.

Наголошується, що виплата коштів стала можливою завдяки співпраці міністерства з засновником Binance – CZ.

Як додали у Rotary Club Kyiv International, програма розрахована на жінок старше 18 років, які перебувають у прихистках Київської та Львівської областей.

Binance – найбільша у світі криптобіржа. Згідно з даними CoinGecko, компанія обробляє спотові обсяги торгівлі понад $14 мільярдів та майже $50 мільярдів у деривативах за один день.