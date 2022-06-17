Єврокомісія надала план дій для України для початку переговорів про вступ до ЄС, – Єрмак

Європейська комісія надала план дій, який треба виконати для початку переговорів України про вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Єврокомісія надає план дій, який треба виконати для початку переговорів України про вступ до ЄС", – зазначив він.

Він, зокрема передбачає:

ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП.

забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);

ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;

початок роботи "антиолігархічного" закону;

приведення законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;

завершення реформи законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розроблення механізмів її впровадження.

"Наша задача - зробити все максимально швидко. Працюємо. Україна буде в ЄС", – підсумував Єрмак.

Як повідомлялося, Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський союз.