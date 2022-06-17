"Євробачення-2023" в Україні не відбудеться, – рішення EBU (оновлено)

Європейська мовна спілка ухвалила рішення не проводити пісенний конкурс "Євробачення" у 2023 році в Україні.

Про це йдеться у заяві спілки.

"Враховуючи війну, яка триває з моменту вторгнення РФ до країни-переможниці цього року, EBU провів повну оцінку та техніко-економічне обґрунтування з "UA.Суспільне" та сторонніми спеціалістами, зокрема з питань безпеки", – йдеться у повідомленні.



Зазначається, що після аналізу ситуації, враховуючи поточні обставини, гарантії безпеки, у спілці дійшли висновку, що "Євробачення-2023" не може бути проведене в Україні.

"EBU хотів би подякувати "UA.Суспільне" за їхню щиру співпрацю та відданість вивченню всіх сценаріїв упродовж кількох тижнів після перемоги Kalush Orchestra's 14 травня в Турині та поділитися своїм сумом та розчаруванням щодо того, що конкурс наступного року не може бути проведений в Україні", – наголосили у заяві.

Наразі Європейська мовна спілка почне переговори з британською ВВС щодо можливості провести пісенний конкурс у Великій Британії, учасник від якої цьогоріч посів друге місце.

Водночас в EBU наголосили, що хотіли б, щоб перемога України позначилася на конкурсі наступного року.

"Це буде для нас пріоритетом у наших обговореннях з можливими господарями", – додали у спілці.

Своєю чергою міністр інформаційної політики та культури Олександр Ткаченко заявив, що Україна вимагатиме змінити це рішення.

"Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів. Та вважає, що має всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони", – написав Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

"Ми чесно виграли "Євробачення-2022" та виконали наразі всі умови в зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні – надали відповіді та гарантії по безпекових нормах та можливі місця проведення конкурсу", – додав міністр.

Своєю чергою "Національна суспільна телерадіокомпанія України" повідомила, що 14 червня відбулася офіційна стартова зустріч організаторів від України з наглядовою радою, партнерами Міжнародного пісенного конкурсу та основною командою ЄМС.

"Робоча група "Суспільного" разом з органами державної й місцевої влади запропонувала кілька варіантів проведення події в трьох різних регіонах України: у Львові, на Закарпатті (на кордоні з Угорщиною і Словаччиною) та у Києві", – повідомляється у пресрелізі компанії.