Новини

Очільник "Газпрому" Міллєр записав нерухомості на $1 млрд на екс-розвідника з паспортом України і його племінника з Житомира

16 25320
Очільник "Газпрому" Міллєр записав нерухомості на $1 млрд на екс-розвідника з паспортом України і його племінника з Житомира
На ексрозвідника російських спецслужб Сергія Трегуба, який має український паспорт, і його племінника з Житомира Вадима Трегуба записана нерухомість очільника "Газпрому" Олексія Міллера загальною вартістю в $1 млрд.

Про це йдеться в розслідуванні російського видання "Проєкт" і команди Олексія Навального про бізнес-імперію, повʼязану з Міллером, передає Forbes.

Згідно з розслідуванням, загальна вартість нерухомості, яка записана на Трегуба і його племінника, оцінюється в $1 млрд. З урахуванням акцій та часток у компаніях, що знаходяться в їхніх руках, вони володіють і управляють активами на $3 млрд.

Вадим Трегуб – випускник Житомирського військового інституту радіоелектроніки, де багато років працював батько. Проживає на Кіпрі та в Дубаї. Володіє 20% у ТОВ "Рекреаційні системи", що будує в республіці Алтай екоготелі "Идип" та "Катунь". Директор та бенефіціар кіпрської компанії Redensy managment, якій належить палац "Міллергоф" у Московській області. Вартість будинку – $240 млн. Також йому належать дві квартири в районі Арбат у Москві.

"Напевно, не треба доводити, що цей юнак із Житомирської області не справжній власник одного з найдорожчих будинків у Росії, а також "Міллергофа", тисяч квадратних метрів іншої нерухомості та броньованих "майбахів", – ідеться в розслідуванні.

Трегубу та його племіннику також належать акції компанії "Стройгазконсалтинг", раніше одного з основних підрядників "Газпрому", і 26% акцій "Газстройпрому", нинішнього підрядника "Газпрому".

За інформацією журналістів, Сергій Трегуб має громадянство Росії та України. Український паспорт він отримав у 2011 році в Криму з реєстрацією місця проживання в місті Прилуки Чернігівської області. Він працював у російській розвідці, був військовим аташе в сирійському Дамаску. У середині 2000-х років Трегуб перейшов на роботу в російську нафтову компанію ЮКОС після того, як компанію відібрали у засновників.

Читайте БізнесЦензор у Telegram 

Топ коментарі

  • jklpqrs
    Спокуха. Если супруге Баканова разрешено быть откуда-то из Сокольников или Мытищ, то почему бы племяннику Миллера нельзя оказаться родом из Житомира.
  • Чайка Київ
    Самый сок 2

    Президент Тель-Авивского университета получил 50 миллионов долларов за письмо в поддержку Абрамовича, которого "Слуга народа" Арахамия защищает в суде.
    Об этом сообщил соучредитель и гендиректор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, американский финансист Билл Браудер.
    "В оправдание своей подписи в письмо в поддержку Романа Абрамовича президент Тель-Авивского университета сказал: "Когда кто-то предлагает вам 50 миллионов долларов, вы подписываете их письмо", - отметил он. Интересно, сколько получила коломойская Арахнофобия с зелеными слугами за адвокатуру путинской ходячей кубышки?
  • Helen Mysic
    Сина Вадима терміново внести в списки Арахамії на отримання громадянства,
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини