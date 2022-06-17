Ціни на автогаз у мережах АЗС почали знижуватися

Низка українських регіональних мереж АЗС за тиждень з 10 до 17 червня зменшили вартість автогазу.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Найбільше здешевшав – на 3 грн/л – продукт у дніпропетровській мережі VostokGaz. Там зараз автогаз коштує 42,99 грн/л.

На 1 грн/л – до 43 грн/л, 45,99 грн/л і 42 грн/л, знизили ціни "Укргазвидобування" (Харківський регіон), а також дніпропетровські мережі "Нефтек" і RLS відповідно.

Shell і Mango відкоригували ціни на 0,39 і 1 грн/л.

Зазначається, що зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього.