Акціонер "Української біржі" пояснив зміну планів про припинення роботи в Росії

Компанія Freedom Holding Corp., яка напередодні оголосила про відмову від попередніх планів щодо виведення російських активів зі структури групи, тепер обіцяє продати їх протягом найближчих тижнів.

Про це заявив керівник та основний власник холдингу Тімур Турлов, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми відмовилися від проміжного продажу компаній на мене і виходитимемо з бізнесу через прямий продаж російських компаній третім особам, які не афілійовані з холдингом. Хто стане потенційним покупцем компаній і терміни повного виходу холдингу з російського бізнесу оголосимо протягом 1-2 тижнів", – заявив бізнесмен.

Як повідомлялося, напередодні Freedom Holding оголосила про відмову від реалізації анонсованої раніше схеми виходу з Росії. В рамках цієї схеми передбачалося, компанія спочатку передасть свої активи в РФ, зокрема брокерський бізнес і банк "Фрідом фінанс", основному її власнику Тімуру Турлову, а він протягом року-півтора перепродасть російський бізнес, який за цей час змінить назву, або менеджменту, або іншому "прийнятному" покупцю.

Про відмову від цього плану компанія оголосила після вивчення наданих 16 червня американською OFAC роз'яснень санкційного режиму щодо інвестицій та відчуження російських юросіб резидентами США.

Тоді ж у Freedom Holding заявили, що компанія зберігає намір продати російські активи в майбутньому, однак поки не отримає пропозицію від потенційного покупця, яка не порушить режим санкцій, надаватиме їм фінансову підтримку.

Компанія також повідомила, що 9 червня Тімур Турлов отримав громадянство Казахстану. Для цього йому довелося відмовитись від громадянства Росії, а також Сент-Кітс та Невіса.

Читайте також: Французька Thales обіцяє припинити роботу в РФ після масштабного скандалу

Freedom Holding Corp. – заснований у Росії фінансовий холдинг, зараз він зареєстрований у Неваді, США. Freedom Holding здійснює операційну діяльність у Казахстані, Росії, Україні, Узбекистані, Киргизії, Німеччині та на Кіпрі. Акції холдингу з жовтня 2020 року торгуються на фондовій біржі NASDAQ, капіталізація становить близько $2,35 млрд.

За підсумками січня 2022 року, російський "Фрідом фінанс" посідав 9 місце у списку найбільших операторів "Московської біржі" з оборотом 255 млрд рублів. Кількість клієнтів брокера становила 137,5 тис. Крім того, "Фрідом" станом на 31 березня входив до числа акціонерів "СПБ біржі", хоч і скоротив пакет за останній рік, також компанія є активним учасником торгів на цьому майданчику.

В Україні Freedom Holding Corp. представлений компанією "Фрідом Фінанс Україна", а також з минулого року є найбільшим акціонером "Української біржі" з часткою, близькою до блокуючої. Навесні минулого року Турлов заявляв про плани включити до структури холдингу в Україні банк. Після початку війни холдинг заявляв про виділення майже $3 млн гуманітарної допомоги Україні, а особисто Турлов – приблизно $2,5 млн.

Freedom Holding у 2022 фіскальному році, що завершився 31 березня цього року, збільшив виторг на 60% – до $565 млн, чистий прибуток – на 48%, до $211 млн.