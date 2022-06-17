Нацбанк анулював ліцензії кредитній спілці

Національний банк застосував захід впливу у вигляді відкликання ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг до кредитної спілки "Константа".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 17 червня 2022 року.

У Нацбанку нагадали, що до кредитної спілки вже був застосований захід впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення. Водночас "Константа" порушення не усунула.