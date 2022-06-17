Ще один відомий розробник мобільних ігор закрив бізнес в Росії

Студія розробки мобільних відеоігор Plarium (ТОВ "Пларіум-Юг") закриває бізнес у Росії і збирається вивозити частину співробітників з країни.

Про це пише російський "Коммерсант" з посиланням на джерела на ринку ігрової індустрії.

Ці дані також підтверджуються повідомленням, опублікованим у базі "СПАРК-Інтерфакс": 14 червня компанія надіслала податківцям заяву про ліквідацію юридичної особи.

ТОВ "Пларіум-Юг" було засновано в 2010 році, 99,9% компанії належить кіпрській Plarium Cyprus LTD, ще 0,1% – ізраїльській Plarium Global LTD, яку очолює Аніфе Базірова. За підсумками 2021 року виручка "Пларіум-Південь" склала 1,2 млрд руб. при чистому прибутку 84 млн руб., на кінець року у компанії було зареєстровано 476 співробітників.

На сайті Plarium говориться, що компанія окрім російського офісу має ще сім студій в Україні, в Ізраїлі та США, де загалом працюють 1,8 тис. осіб. Розробник випускає мобільні ігри, серед яких "Raid: Shadow Legends", "Vikings: War of Clans та Mech Arena".

"Наразі це загальна тенденція: компанії, що займаються розробкою мобільних ігор, будуть згортати свої офіси та відвозити ключових співробітників за кордон, щоб не зупиняти роботу над проектами", – констатував один із співрозмовників видання.

Він пояснив, що розробники ігор отримують гроші від продажів у AppStore та Google Play на західну юрособу, а вона потім заводить їх на російську структуру. Наразі це зробити складно, необхідно винаходити схеми, які привертають увагу місцевих податкових органів.

Водночас джерела видання додають, що закриття російських студій має і "очевидні політичні причини", адже іноземні партнери зараз дуже насторожено ставляться до ігрових студій, заснованих вихідцями з Росії.

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Plarium у 2009 році заснували в Ізраїлі вихідці з колишнього СРСР Аві та Габі Шалель, брати Хаїм та Ілля Турпіашвілі, а також Іван Воробейчик, Михайло Морговський та Ярон Хакімі. При цьому головними інвесторами виступали представники сім'ї російських мільярдерів Мірілашвілі.

Plarium починав з роботи на пострадянському просторі: це були програми для соцмереж "Вконтактє", "Однокласники", "Мой мір". У 2011 році було вирішено вивести компанію на міжнародний ринок та сконцентруватися на створенні складних стратегічних ігор.

У 2017 році розробника ігор для соцмереж Plarium за $500 млн купила австралійська компанія Aristocrat.

Як повідомлялося, напередодні стало відомо, що ще один відомий розробник мобільних ігор Game Insights закриває всі офіси та йде з Росії.

Game Insight була заснована в 2009 році в Москві. У тому ж році компанія запустила свою першу гру Resort World, для соціальних мереж "ВКонтактє" та Facebook. У квітні 2014 року Game Insight перенесла штаб-квартиру у Вільнюс.