Український стартап AirSlate став "єдинорогом"

Український сервіс автоматизації робочих процесів AirSlate (раніше – PDFfiller) залучив новий інвестиційний раунд.

Як пише ain.ua, це дозволило отримати йому звання "єдинорога" – стартапу з оцінкою понад $1,25 млрд.

Так, компанія залучила $51,5 млн. До цього вона вже залучала два раунди на $30 млн та $40 млн.

Інвесторами виступили G Squared та новостворений інвестиційний фонд компанії UiPath – UiPath Ventures.

Зазначається, що серед попередніх інвесторів AirSlate – інвестиційний фонд Horizon Capital, який, за розрахунками видання, інвестував у компанію близько $10 млн ще у 2019 році.

Для України це по суті четвертий великий єдиноріг. Попередні три – GitLab, People.ai та Grammarly, оцінка останнього перевищує $13 млрд.