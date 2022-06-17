Інфляція у єврозоні оновила історичний рекорд

Зростання споживчих цін у єврозоні у травні прискорилося до 8,1% у річному вираженні, порівняно з 7,4% у квітні.

Як свідчать дані Статистичного управління Європейського Союзу, це рекордний показник із початку розрахунку даних, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зростання споживчих цін порівняно з попереднім місяцем склало 0,8%, прискорившись з 0,6% у квітні.

Таким чином інфляція перевищує цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ), встановлений на рівні 2%, більш ніж у чотири рази.

За даними Eurostat, енергоресурси подорожчали на 39,1% порівняно з квітнем минулого року. Продукти харчування, алкоголь та тютюн зросли у ціні на 7,5%, промислові товари – на 4,2%, послуги – на 3,5%.

Споживчі ціни без урахування продуктів харчування та енергоносіїв минулого місяця збільшилися на 3,8% у річному вираженні порівняно з 3,5% у квітні.

У Євросоюзі інфляція у травні прискорилася до 8,8% у річному вираженні з квітневих 8,1%.

Як повідомлялося, за підсумками травня зростання споживчих цін у США в річному вираженні склало 8,6%. Темп зростання цін продовжує триматися на максимум за останні 40 років.

Своєю чергою це підштовхує фінансові регулятори США та Європи до підвищення відсоткових ставок.