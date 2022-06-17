Російський "Совкомфлот" не може виплатити купон за євробондами через санкції

Російська компанія "Совкомфлот" повідомила про неможливість здійснити 16 червня виплату купонного доходу за єврооблігаціями, розміщеними на $498 млн зі ставкою 5,375% річних на строк до 16 червня 2023 року.

Про це сказано в інформацію компанії, передають Порти України.

Як зазначається, ситуація виникла через впроваджені Євросоюзом та Великобританією санкції.

"Належне виконання зобов’язань щодо єврооблігацій зараз технічно неможливе через відмову платіжного агента прийняти платіж та здійснити виплату купона власникам", – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що "Совкомфлот" розраховує змінити умови облігацій шляхом запровадження альтернативних механізмів платежів, які дозволять відновити регулярне та своєчасне здійснення купонних виплат. Компанія також планує підготувати "оптимальний механізм реалізації зазначених заходів" за участю залучених консультантів та обіцяє поінформувати про нього власників облігацій.

У "Совкомфлоті" нагадали, що наразі в обігу перебувають два випуски єврооблігацій SCF Capital Designated Activity Company на загальну суму $928 млн із термінами погашення у 2023 році та у 2028 році. Раніше компанія інформувала про аналогічну ситуацію з виплатою купона за облігаціями з погашенням у 2028 році.

Лістинг облігацій на Ірландській фондовій біржі (Euronext Dublin) було припинено 12 квітня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що "Совкомфлот" продав близько десятка суден на тлі санкцій проти РФ.

До того зазначалося, що що "Совкомфлот" хоче продати до третини свого флоту.

"Совкомфлот" володіє та експлуатує 122 судна, у тому числі танкери, газовози та криголами.