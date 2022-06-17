"Газпром" продав чеського виробника обладнання для станцій "Енергоатома"

Чеська державна енергетична компанія ČEZ, яка є оператором обох атомних електростанцій в країні, купує 100% акцій підприємства Škoda JS у російської групи "Об'єднані машинобудівні заводи" (ОМЗ), підконтрольної "Газпромбанку".

Про це повідомив прессекретар ČEZ Ладислав Кршиж, передає Радіо Прага.

За його словами, компанія Škoda JS опинилася в небезпечній ситуації через санкційні обмеження, що потенційно могло позначитися на забезпеченні постачання обладнання для ядерних електростанцій ČEZ.

Škoda JS a.s. займається виробництвом обладнання, а також наданням сервісних та інжинірингових послуг у галузі ядерної енергетики. Компанія брала участь у спорудженні АЕС в Чеській Республіці, Словаччині, Угорщині та Німеччині.

Škoda JS також є постачальником обладнання для АЕС "Енергоатома" в Україні. Вона також заявляла про готовність виробництва реакторних установок ВВЕР-1000 радянського зразка для добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Як повідомлялося, у 2019 році корейський промисловий гігант Korea Heavy Industry&Development заявляв про плани купити у російського "Газпромбанку" чеську виробничу та інжинірингову компанію Škoda JS. Однак угода так і не відбулася.