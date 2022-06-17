"Газпром" зменшив постачання газу до Італії на 50%

Російський монополіст "Газпром" обмежив постачання природного газу до Італії.

Про це повідомляє Ansa, передає Європейська правда.

За даними державного італійського постачальника газу Eni, 17 червня "Газпром" пообіцяв поставити 50% від замовленого обсягу постачання.

Італія за день до цього замовила у Росії 63 млн кубометрів газу. При цьому фактичні обсяги постачань майже не змінилися у порівнянні зі вчорашнім днем

Постачання газу вже було скорочено попередніми днями: у середу – на 15% і в четвер – на 35% від замовленого обсягу.

Раніше повідомлялося, що "Газпром" зменшив постачання газу найбільшим клієнтам у ЄС, які погодилися платити "в рублях", у тому числі Італії.

Як повідомлялося, 14 червня російський "Газпром" заявив, що через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування прокачування газу по "Північному потоку" впаде на 40% – до 100 млн кубометрів на добу (при плановому обсязі 167 млн ​​кубометрів на добу).

15 червня "Газпром" повідомив, що через зупинку ще одного газотурбінного двигуна Siemens на "Портовій" знизить прокачування газу до 67 млн кубометрів на добу.

Компанія Siemens заявила, що вироблена нею турбіна наразі не може повернутися з технічного обслуговування в Канаді через санкції. Водночас, за даними джерел Bloomberg, другу турбіну "Газпрому", яка також підлягає технічному обслуговуванню, не вдається відправити з Росії за кордон.

Із 14 по 16 червня ціни на газ на біржі в Амстердамі піднялися з 97 до майже 130 євро за мегават-годину.

Енергокомпанії OMV, Eni та Uniper раніше погодилися на нову схему оплати російського газу, яка передбачає відкриття двох рахунків (валютного та рублевого) у "Газпромбанку".