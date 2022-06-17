Споживання газу в Україні через війну впало вдвічі

Споживання природного газу в Україні продовжує стрімко падати – у травні було спожито лише 714 млн кубометрів, що майже вдвічі менше, аніж рік тому.

Про це повідомляє Асоціація постачальників енергоресурсів з посиланням на дані "Оператора ГТС України".

"Безперечно, такий стрімкий розрив — це наслідки війни. Попри те, що у травні кількість підприємств, що зупинили свою роботу скоротилася до 14% (у квітні цей показник становив 17%), загальний рівень завантаженості потужностей надалі залишається на 40% нижчим за довоєнний рівень", – зазначається у повідомленні.

Водночас у травні частині приватних компаній вдалося вивести видобуток на довоєнний рівень. У підсумку видобуток газу зріс на 6% у порівнянні з квітнем – до 1,55 млрд кубометрів. Однак цей показник все ж на 7% менше, порівняно з травнем минулого року.

Порівняно з минулим роком видобуток зріс на 127 млн кубометрів або на 1,5% – до 7,81 млрд кубометрів.

Аналітики Асоціації вказують, що якщо тенденція споживання збережеться, то Україна, вірогідно, зможе задовольнити свої потреби за рахунок власного видобутку.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів доручив НАК "Нафтогаз України" забезпечити збільшення запасів газу у підземних сховищах (ПХГ) до початку опалювального сезону до 19 мільярдів кубометрів.

За даними ЗМІ, НАК "Нафтогаз України" потребує майже 220 млрд грн, щоб забезпечити газом наступний опалювальний сезон.

Зокрема, "Нафтогаз" планує імпортувати 2,7 млрд кубометрів газу та ще 1,8 млрд кубометрів закупити на внутрішньому ринку. "Нафтогазу" може не вистачити 189 млрд грн на закупівлю цього газу, а загальний дефіцит грошових коштів групи для забезпечення наступного опалювального сезону може становити 219 млрд грн. У минулому році "Нафтогаз" імпортував 2,5 млрд кубометрів газу на 42 млрд грн, однак з того часу ціни на газ у Європі значно зросли.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Україна має намір знижувати споживання газу до рівня власного видобутку.

Нагадаємо/, за минулий опалювальний сезон запаси газу в українських сховищах зменшилися з 18,7 млрд кубометрів до близько 9 млрд кубометрів.