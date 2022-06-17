Нацбанк домовився про обмін готівкової гривні на євро в Італії

З 21 червня українці, які через війну вимушено залишили Україну та перебувають в Італії, зможуть обміняти готівкову гривню на євро.

Відповідну угоду Національний банк України (НБУ) та Банк Італії уклали 6 червня, повідомляє пресслужба регулятора.

Угода передбачає обмін готівкової гривні в межах установленого ліміту до 10 тисяч гривень на одну особу, включно з неповнолітніми особами. Однак якщо вони знаходяться в цій країні без батьків, такі обмінні операції мають здійснюватися їх законним опікуном.

До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети для обміну не прийматимуться). Також обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами.

Обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до євро, який визначатиме НБУ.

"Отже, громадяни України, у тому числі неповнолітні, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Італії або яким надано міжнародний захист, зможуть обміняти готівкову гривню на євро у філіях італійського центробанку на території Італії або в установах комерційних банків", – йдеться у повідомленні.

В НБУ уточнили, що відповідний перелік, що налічує понад 400 відділень банків-партнерів по всій країні, оприлюднено на офіційному вебсайті Банку Італії.

Як повідомлялося, з початку війни Національним банком України вже укладено угоди щодо обміну готівкової гривні з центральними банками Польщі, Німеччини, Бельгії, Швеції та Нідерландів.