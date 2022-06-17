Україна приєдналася до Європейського Блокчейн Партнерства у статусі спостерігача

Україна приєдналася до Європейського Блокчейн Партнерства в статусі спостерігача.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України із посиланням на слова заступника міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков, який став представником України в Європейському Блокчейн Партнерстві.

Як зазначається, інтеграція України до Європейського Блокчейн Партнерства посилить спільну роботу над впровадженням технології блокчейн у державні реєстри та сервіси та сприятиме створенню високоефективного регуляторного середовища, зокрема для ринку віртуальних активів.

Зокрема, впровадження технології блокчейн у державному секторі допоможе:

захистити чутливі дані;

скоротити витрати на адміністрування;

оптимізувати процеси;

забезпечити аудит;

посилити безпеку та цілісність даних.

"Для України це унікальна можливість вивчити найкращі європейські практики, щоб в майбутньому впровадити технології блокчейн у державні реєстри та сервіси", – зазначили в Мінцифри.