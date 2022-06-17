Кабмін дозволив місцевій владі не звітувати про розподіл бюджетних коштів

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 17 червня, прийняв рішення, яким дозволив виконкомам місцевих рад, державним адміністраціям, а також військово-цивільним адміністраціям керувати коштами місцевих бюджетів без оприлюднення документів, які застосовуються під час бюджетного процесу.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Крім того, цим рішенням уряду на період дії воєнного стану сільським, селищним, міським головам територіальних громад, на території яких не ведуться бойові дії та не прийнято рішення про утворення військової адміністрації, дозволяється приймати рішення про передачу коштів з відповідного місцевого бюджету на потреби ЗСУ та/або для забезпечення заходів воєнного стану.