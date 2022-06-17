В уряді Росії визнали необхідність канібалізації флоту іноземних літаків

Частина іноземного авіаційного флоту в Росії може бути "канібалізована", тобто розібрана на запчастини, у випадку подальшої деградації авіапарку в умовах санкцій.

Про це на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) заявив віцепрем'єр Юрій Борісов, повідомляє російське видання РБК.

"Мабуть, навіть підемо на те, що разом з деградацією парку будуть зніматися запчастини, і це треба передбачити, але розрахунки Мінтрансу показують, що ми цілком п'ять років проживемо на експлуатації цього парку", – сказав російський чиновник.

Він також не виключив, що режим західних санкцій проти Росії може тривати понад десять років.

"Я не маю ілюзій, що після закінчення військових дій одразу знімуть усі санкції. Це дурниця. Це не на рік, не на два, а може бути, на десять і більше років", – зазначив віцепрем'єр.

Як повідомлялося, за даними російських ЗМІ, Мінтранс Росії підготував стратегію розвитку російської авіагалузі до 2030 року, яка передбачає зниження пасажиропотоку на тлі скорочення парку іноземних літаків внаслідок "канібалізації" наявного флоту через відсутність сертифікованих запчастин.

Загалом у Росії, за даними Мінтрансу, експлуатуються 1287 літаків (включаючи вантажні, приватні та державіацію), з них на 20 квітня у російському реєстрі зареєстровано 1140 суден. При цьому, йдеться у стратегії, "тільки 470 вироблено в Росії чи колишньому СРСР". На літаках іноземного виробництва та російському SSJ100, на якому зараз встановлені іноземні двигуни, агрегати та комплектуючі, перевозиться понад 90% пасажирів до РФ.

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Нагадаємо раніше РФ відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Для цього влада РФ також ухвалила спеціальне законодавство, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників. При цьому, 78 літаків російських перевізників таки заарештували за кордоном.

Після вторгнення в Україну Велика Британія, США, Євросоюз та інші країни запровадили обмеження на польоти російських авіакомпаній. Євросоюз також ввів заборону на експорт до Росії товарів і технологій, що використовуються в авіаційній та космічній галузі, а також заборону на страхування та технічне обслуговування товарів, пов'язаних з цими галузями.

Після цього американський виробник авіаційної техніки Boeing тимчасово припинив технічне обслуговування та підтримку російських авіакомпаній та постачання їм запчастин. Такі ж обмеження запровадив європейський виробник Airbus.