Суд передав Нацагентству активи російської "Татнєфті" вартістю 2 мільярди

Суд передав активи групи компаній російської "Татнєфті" Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Як повідомлялося, 31 травня слідчий суддя у межах кримінального провадження наклав арешт на рухоме та нерухоме майно, рахунки та корпоративні права групи компаній, заснованих російською нафтовою компанією "Татнєфть", яка постачає нафтопродукти для Міноборони РФ.

Загалом арештовано 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів.

Вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна складає близько 400 мільйонів гривень, разом із нерухомістю загальна вартість цих активів може скласти орієнтовно 2 мільярди гривень, зазначали у ДБР.

Арешт на них накладено у кримінальному провадженні, що розслідується за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (Фінансування дій, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб).