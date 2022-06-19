На Росію чекає дефіцит запчастин для швидкісних пасажирських суден

Через санкції російські власники швидкісних суден із імпортними силовими установками MAN та Volvo Penta можуть зіткнутися з дефіцитом запасних частин.

Про це заявив генеральний директор російської компанії "НавМарін" Алєксєй Мігалін, передають Наші гроші.

"Дефіцит із запчастинами буде відчутним у майбутньому у швидкісних суден, на яких стоять силові установки MAN та Volvo Penta. Вітчизняна промисловість не випускає силові установки для швидкісних пасажирських суден. Для їх ремонту доведеться шукати шляхи постачання запчастин, замінити неоригінальними деталями практично неможливо", – розповів Мігалін.

Крім того, Мігалін прогнозує складнощі з використанням у суднобудуванні іноземного зварювального обладнання та імпортних розкроювальних верстатів, для яких потрібні закордонні комплектуючі та витратні матеріали. На думку Мігаліна, загалом частка імпортних комплектуючих у російському річковому судноплавстві сягає 40%.

Мігалін, окрім керівництва компанією "НавМарін", яка спеціалізується на виробництві та постачанні систем навігації та радіозв’язку для морських та річкових суден, є членом науково-технічної ради Російського морського регістру судноплавства та Російського річкового регістру, а також членом робочої групи "Навігаційні прилади".