Україна працює над цифровою торгівлею з Британією та Сінгапуром, – Мінекономіки

Українська делегація у ході міністерської конференції СОТ провела близько 20 двосторонніх переговорів про можливу лібералізацію торгівлі та зняття існуючих бар'єрів, зокрема, у торгівлі агропродукцією.

Про це повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

"Головний висновок – світ вірить в Україну і готовий відкривати ринки для української продукції. Отже, світ вірить у нашу перемогу над агресором", – написав Качка.

Він також повідомив, що Україна надіслала запит Європейської асоціації вільної торгівлі (Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн) щодо оновлення угоди про вільну торгівлю, і його буде розглянуто наступного тижня в рамках інституту ЄАВТ.

Читайте також: Україна готова скасувати мита на європейські товари, – торговий представник

За словами Качки, з міністром торгівлі Канади Мері Енджі він проговорив подальші кроки щодо лібералізації торгівлі, провівши підготовчу роботу прямо на конференції.

Качка додав, що домовився з міністром торгівлі Австралії за кілька днів після конференції докладно проговорити можливості лібералізації двосторонньої торгівлі (GSP та FTA).

Качка також повідомив, що із міністром торгівлі Британії Анн Марі Теревельян обговорив укладання договору про цифрову торгівлю.

"Це саме питання – лібералізація торгівлі та цифрова торгівля – були актуальними у розмові з міністром торгівлі Сінгапуру. Сінгапур готовий ставати хабом для торгівлі українською продукцією в Азії", – додав Качка.

За його словами, на зустрічі з міністром торгівлі Сенегалу він говорив про продовольчу безпеку, про значення портів в торгівлі і про те що Україна робить все щоб посилити експорт і нагодувати Африку.

"Сенегал цього року головує в Африканському Союзі та їхнє розуміння справжніх причин проблем із продовольством дуже важливе", – зазначив український торгпред.