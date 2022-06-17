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В Україні майже 5 мільйонів "бюджетників", – нардеп

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В Україні майже 5 мільйонів "бюджетників", – нардеп
В Україні в бюджетній сфері до початку повномасштабного російського вторгнення працювали 4,8 млн осіб.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у своєму каналі в Telegram.

"Усього "бюджетників" у нас понад 4,8 млн людей. Це 30% від усього зайнятого до війни населення віком 15-70 років (15,6 млн)", – написав Железняк.

Він уточнив, що розподіл за видами діяльності цієї частини населення виглядає наступним чином:

  • комунальні органи – 1,5 млн осіб;
  • інші держоргани (ЦВК, РНБО, Фонд держмайна, вчителі, поліція та ін.) – 1,46 млн;
  • органи місцевої влади – 944 тис. осіб;
  • міністерства (центральний апарат з територіальними органами та держпідприємствами) – 560 тис. осіб;
  • держслужби – 192 тис. осіб;
  • державні агентства – 155 тис. осіб;
  • державні інспекції – 2,8 тис. осіб;
  • національні комісії – 1,8 тис. осіб.

"Бюджетники", звісно, ​​це завжди вплив прямо на видаткову частину країни. Є частина на госпрозрахунках у держкомпанія і комунальних, але цифра все одно велика. Для розуміння масштабу – "бюджетники" забезпечують 46% від усієї сплати податку із зарплати (ПДФО+ЕСВ+військового збору) за минулий рік. Під час війни їхня частка ще збільшилася", – зазначив Железняк.

Він додав, що усього платять податки із зарплати близько 10,5 млн осіб.

Як повідомлялося, уряд планує скоротити видатки на утримання державного апарату, оскільки частина завдань і функцій державних органів тимчасово стала неактуальною, а деякі з них потребують перегляду чи адаптації до умов війни. Водночас конкретні параметри скорочення "бюджетного" сектора наразі не визначені.

Топ коментарі

  • Микола Мартинюк
    Для розуміння масштабу - "бюджетники" забезпечують 46% від усієї сплати податку із зарплати (ПДФО+ЕСВ+військового збору) за минулий рік. Під час війни їхня частка ще збільшилася", - зазначив Железняк.
    Що за вавка в голові у цих депутатів - це все одно як сказати - Я купив у себе товару в магазині на сто тисяч, поклав його назад на полиці і підняв оборот на 100 тисяч.
  • Николай Ворошилов
    нехило так..и им хорошо при любой власти....
  • Robert Bodnar
    Так тре щипати гусей!! так вовків не прокормити...
    Але я жартую трохи -- бо бюджетники -- це медицина на мчс в тому числі! їх має бути багато і вони повинні отримувати багато... а от якийсь чиновник облради має ще 5 заступників і 10 помічників... Або керівник безтолкового держпідприємства.. ну то ж Зеля обіцяв цифровізацію, а чиновників стало більше як при Пороху то по факту... В самого радників більше ніж у попередника було..
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