Новини

Кабмін збільшив кількість пунктів пропуску для ввезення автомобілів з-за кордону

3 79020
Кабмін збільшив кількість пунктів пропуску для ввезення автомобілів з-за кордону
Кабінет міністрів розширив перелік пунктів пропуску, через які на період військового стану дозволено завозити в Україну транспортні засоби, придбані за кордоном.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №479-р від 14 червня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Згідно з документом, уряд дозволив завозити придбані за кордоном авто через пункти пропуску "Чорноморський рибний порт", "Чорноморський судноремонтний завод", "Одеський морський торговельний порт", морський порт "Південний", "Ізмаїльський морський торговельний порт", "Ренійський морський порт", "Усть-Дунайський морський торговельний порт", "Білгород-Дністровський морський торговельний порт", "Поромний комплекс Орлівка".

Як повідомлялося, 3 травня Кабінет міністрів зменшив кількість пунктів пропуску для ввезення в Україну придбаних за кордоном автомобілів з семи до трьох: "Устилуг" та "Грушів" на польському кордоні та "Малий Березний" на словацькому.

29 травня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, а також скасування пільг при розмитненні автомобілів, запроваджених на початку квітня. Однак через перерву у роботі парламенту цей законопроєкт наразі не розглянуто.

Топ коментарі

  • Ig Shu
    вірне ж рішення власників шмигаля??? Взагалі, пускайте розмитнення через тяля-вів, підтримуйте напряму економіку де проживають батьки препіЗе!бені.
  • vismavista
    Война, доходов бюджета хватает на треть от расходов, экспорт резко снизился, валюту дают западные страны. И что кабмин? А просто-барыгам -льготы по налогам, и продажа валюты, котороя должна была пойти на закупку топлива и комплектующих к военной технике. И сколько не говорят-зеленые продолжают обогащать барыг в войну.
  • Super Gut
    В Україні заборонений виїзд чоловіків 18-60 років. Відповідно, вся ця нульова розтаможка розрахована виключно на бариг, до пересічних громадян вона немає ніякого відношення. Тому вважаю, що цю барижну лавочку треба терміново прикривати аби з країни не вивозилася валюта в колосальних масштабах і тим самим не збільшувалася інфляція.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини