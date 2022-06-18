Ключовий пріоритет цифрових компаній - надійність та безпека послуг, а не вигода, - CEO криптовалютної біржі WhiteBIT

Стрімкий розвиток цифрових технологій, глобальна цифровізація, зростання популярності різних платіжних методів, розвиток метавсесвітів, обміну, купівлі, продажу NFT-токенів, ставлять перед світом ключове завдання — зробити цифрові послуги максимально надійними та безпечними, аби уникнути ризиків і кіберзагроз.

Про це на конференції European Cyber Agora 2022 у Брюсселі розповів CEO найбільшої криптовалютної біржі Європи WhiteBIT Володимир Носов.

За його словами, глобальна цифровізація принесла людству крос-бордерні платежі, почала розвиватися система open banking, яка дозволяє банкам та стороннім постачальникам послуг обмінюватися фінансовою інформацією та послугами в електронному вигляді з дозволу клієнтів. Для верифікації особи більше не потрібно приходити до установи — це можна зробити віддалено.

Однак всі ці технології означають, що певні структури, компанії чи віддалені сервери володіють великими масивами особистої інформації, що є великим рівнем відповідальності, ризиків та кіберзагроз.

"Після першого року пандемії обсяг залучених коштів у фінтех-галузь у світі збільшився на 96%. Світ кардинально змінився. І сьогодні вже недостатньо просто створювати цифрові послуги чи криптовалютні біржі, розвивати метасвіти чи інші діджитал-ноу-хау. Набагато більший виклик — забезпечити їхню надійність. У цьому полягає ключове завдання кожної компанії, яка має стосунок до збору особистої інформації користувачів, зокрема фінансової — думати про безпеку найперше. Потім — про власну вигоду. Рівень безпеки компанії, яка має справу з фінансами, — це її репутація. Тому ми особливу увагу приділяємо безпеці наших сервісів", — наголосив CEO криптовалютної біржі WhiteBIT.

Зокрема, було впроваджено антифрод-системи, які допомагають запобігти шахрайським транзакціям, верифікацію особи через AML та KYC, стеження за NODами та всіма оновленнями щодо безпеки ланки при взаємодії із криптовалютою тощо.

Сьогодні для протистояння кіберзагрозам технологічні компанії повинні володіти власними кібервійськами, які працюватимуть на постійній основі, вважає Носов.

"Коли ми розвиваємо нові технології, потрібно чітко розуміти, що ми даємо ґрунт для нових ризиків та даємо кіберзлочинцям нові майданчики для своєрідного випробовування власних сил та шахрайських схем. Тому паралельно з розвитком та впровадженням цих технологій мають йти кіберосвіта та централізовані системи кіберзахисту", — акцентував CEO криптовалютної біржі WhiteBIT.