Україна та Велика Британія підписали Меморандум про інфраструктурну відбудову України, яким сторони закріпили стратегічний характер співпраці.

Як повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook, документ був підписаний у межах Британсько-українського інфраструктурного саміту.

За його словами, також в партнерстві з британським бізнесом створено робочу групу, яка працюватиме над відновленням критичної інфраструктури Києва та Київської області.

"Щоб британський бізнес був впевнений в тому, що його інвестиції будуть використані ефективно та прозоро, розповів про створення відкритої електронної системи управління відбудовою. Ця система має стати єдиним простором інформації про відбудову, де кожен бажаючий зможе дізнатися про конкретні збитки, закупівлі робіт для відбудови та отримати аудит про використання коштів.

Міністерство інфраструктури вже розробляє державний реєстр пошкодженої інфраструктури та спільно з колегами в уряді та міжнародними партнерами напрацьовує рішення для цифрового управління відбудовою", – зазначив міністр.

Кубраков також повідомив учасникам саміту, що через дії росіян в Україні наразі пошкоджено або зруйновано майже 24 тис. кілометрів доріг, 305 мостів, 6,3 тис. кілометрів залізничних колій, заблоковано або ж окуповано всі морські порти. Прямі задокументовані збитки української інфраструктури уже сягають майже $104 млрд.