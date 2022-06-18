У Євросоюзі запрацювала торговельна платформа для експорту зерна з України

Європейська комісія спільно з V_labs та Rail Cargo Group запустила торговельну платформу для зерна "Зернові шляхи" – Grainlane, яка сприятиме оптимізації експорту зерна з України до держав-членів ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

"Платформа створена для продажу та купівлі сільськогосподарських товарів, об’єднуючи та зміцнюючи контакти між представниками європейської логістики та українськими трейдерами і фермерами на міжнародному рівні", – йдеться у повідомленні.

Особливістю платформи є те, що на ній одночасно будуть розміщені і торгові, і транспортні запити, що має полегшити процес організації експортних поставок. Тож, як зазначається, представники європейської логістики зможуть розв’язувати організаційні питання з українськими партнерами. Останні матимуть змогу в декілька кліків знайти партнерів для експорту своєї продукції, а також нові логістичні рішення.

"Це особливо актуально для експорту зерна з України наземним транспортом, оскільки формуватимуться нові ділові відносини та ланцюги поставок.

Такий механізм має прискорити процес узгодження можливостей між попитом і пропозицією. При цьому гарантується повна прозорість щодо попиту та пропозиції та оптимальна логістика для продукції", – наголосили в парламенті.

Зазначається, що в разі, якщо платформа Grainlane буде широко затребуваною серед представників українських трейдерів та фермерів, до неї буде додано додаткові функції, як-от: специфікація перетину кордону або база даних попиту на логістику на короткий термін.