СБУ ліквідувала схему розкрадання 10 мільйонів на цифровій інвентаризації столичної нерухомості

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві схему привласнення бюджетних коштів, виділених на цифрову трансформацію у сфері обліку нерухомого майна.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За висновками судово-економічної експертизи, учасники оборудки розікрали майже 10 млн грн, передбачених на оцифровку технічної документації об’єктів нерухомості.

Правоохоронці встановили, що схему організувало керівництво Київського міського бюро технічної інвентаризації спільно з представниками афілійованої ІТ-компанії.

"Чиновники створили штучні умови для її перемоги у тендері на цифрову адаптацію облікових систем БТІ на загальну суму 30 млн грн. При цьому посадовці завідомо завищили кошторис відповідних послуг і вивели частину грошей через конвертаційний центр на банківські рахунки підконтрольних комерційних структур", – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків в комунальному підприємстві, офісі приватної компанії та за місцями проживання організаторів оборудки правоохоронці виявили: печатки і документи понад 30 фіктивних фірм, документацію, серверне обладнання, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорну бухгалтерію з доказами протиправних дій.

Наразі заступнику начальника київського БТІ та його спільнику – керівнику приватної компанії повідомлено про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.