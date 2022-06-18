Біткойн впав нижче $20 тисяч вперше з листопада 2020 року

У суботу ціна біткойна впала нижче $20 тис. вперше з листопада 2020 року на тлі падіння ринку, викликаного підвищенням процентних ставок, інфляцією та економічною невизначеністю, спричиненою війною в Україні.