Sony запустила українськомовну версію PlayStation Store

У магазині PS Store з’явилася україномовна версія інтерфейсу.

Про це повідомляє ITC.

Зазначається, що попри те, що локалізацію PS4 та PS5 додали ще у березні, цифровий магазин досі не мав української версії. Тепер Sony виправила це – через автоматичне оновлення на стороні сервера.

Обрати українську мову для інтерфейсу PS Store можна в налаштуваннях – як через браузер, так і через саму консоль:

у браузері (інтерфейс буде російською): Настройки учетной записи – Ваша Информация – Язык

на консолі: Настройки – Користувачі й облікові записи – Обліковий запис – Бажана мова.

Водночас наразі в українському PS Store щезалишаються дрібні помилки, також деякі банери лишилися російською мовою.

Раніше ігровий підрозділ корпорації Sony – Sony Interactive Entertainment (SIE) – оголосив про припинення постачання всієї своєї продукції в Росію, включно з ігровими консолями PlayStation, через російське вторгнення в Україну.