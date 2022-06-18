Уряд пропонує РНБО запровадити санкції проти "Роснєфтєгазу"

Кабінет міністрів пропонує Раді національної безпеки та оборони ввести санкції проти російської компанії "Роснєфтєгаз", а також афілійованих з нею підприємств, зокрема і компанії "Татойл".

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Санкції передбачають блокування активів і запобігають виведенню капіталу з України. Держава в прозорий та законний спосіб працює над тим, щоб конфіскувати всі активи, пов’язані з державою-агресором", – зазначив він.

"Роснєфтєгаз" – російська компанія, яка управляє активами в галузі нафтової та газової промисловості, власниця контрольного пакету акцій "Роснєфти", 10,97% акцій "Газпрому", а також 26,36% акцій енергокомпанії "Інтер РАО".