В Україні повністю відновили 32 об’єкти медичної інфраструктури, пошкоджені окупантами

В Україні повністю відновили 32 об'єкти медичної інфраструктури, які пошкодили ракети та снаряди окупантів. Ще 188 медичних закладів відновлені частково.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Богдан Боруховський.

Загалом за час повномасштабного вторгнення ворог пошкодив 618 об'єктів медичної інфраструктури та ще 118 зруйнував вщент.

"Об'єкти із червоним хрестом, усупереч усім міжнародним конвенціям, стають мішенню для російських снарядів. На жаль, чи не щодня ми бачимо, як ворог прицільно обстрілює наші лікарні. Проте там, де Росія руйнує, Україна завжди відбудує. Тому на деокупованих територіях наразі вже розпочато відновлення медичних закладів, аби населення в якомога коротші терміни було забезпечено необхідними медичними послугами", – повідомив Боруховський.

Наразі комплексне відновлення медичної інфраструктури триває на територіях деокупованих Київщини, Чернігівщини, Сумщини та Житомирщини.

За попередніми підрахунками, орієнтовна вартість відновлення медичних закладів по Україні загалом складе понад 35 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що внаслідок війни Росії проти України пошкоджено 705 об’єктів охорони здоров’я.