Казахстан із 2024 року збільшить експорт нафти на 12 млн тонн, весь цей обсяг може спрямувати через систему Каспійського трубопровідного консорціуму.

Про це повідомив міністр енергетики Казахстану Болат Акчулаков у кулуарах ПМЕФ-2022, передає enkorr.

"У нас із 2024 року додатково з'являється 12 млн тонн нафти на експорт. Виходячи з цього, потрібно шукати шляхи. Ми вважаємо, що КТК – один із найбільш економічно обґрунтованих і правильних маршрутів для нас", – сказав Акчулаков.

Він додав, що весь цей доданий обсяг, найімовірніше, буде спрямовано на експорт саме через систему КТК.

"Поки ми дивимося, але ще потрібно закінчити роботи з розширення родовищ. Думатимемо, як відправити, але ясно, що ми зацікавлені в тому, щоб зараз КТК працював у штатному режимі, максимально уникаючи різних нюансів", – зазначив міністр.

За словами Ачкулакова, система КТК "у тому вигляді, в якому вона зараз є, плюс плани з розширення" (програма усунення вузьких місць, що передбачає розширення потужності прокачування до 83 млн тонн на рік по території РФ), здатна прийняти зростаючі обсяги.

КТК – основний експортний маршрут для казахстанської нафти: на неї припадає понад 80% від обсягів, що прокачуються трубопроводом. Потужність трубопроводу – 67 млн ​​тонн нафти на рік.

Раніше повідомлялося, що Казахстан змінює назву нафти, яку вона експортує через російські морські порти, на Kazakhstan Export Blend Crude Oil (KEBCO), щоб відокремити її від нафти російського походження задля уникнення ризиків санкцій та проблем із фінансуванням.