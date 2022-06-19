Бельгія погодила перехід на 4-денний робочий тиждень

Урядова коаліція Бельгії погодилася з реформою трудового законодавства, яка передбачає, серед іншого, можливість чотириденного робочого тижня.

Про це повідомляє Le Soir, передає Європейська правда.

Законопроєкт спрямований на забезпечення більшої гнучкості та свободи в умовах праці з метою підвищення рівня зайнятості дорослого населення більш ніж на 80% до 2030 року з нинішніх 70,6%.

Документ був підготовлений ще у лютому, але досі опрацьовувалися його деталі.

Як найважливіший аспект реформи Бельгія скоротить повний робочий тиждень з п’яти днів до чотирьох, зберігаючи таку саму кількість годин на тиждень.

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На практиці це означатиме, що люди зі стандартним бельгійським контрактом, якщо захочуть, можуть працювати 10 годин щодня замість 8 годин, щоб мати додатковий вихідний щотижня.

Також буде дозволено вибирати інші варіанти, наприклад, брати відпустку на цілий тиждень або брати додаткові години щотижня.

Угода також заохочує працівників до кар’єрного зростання, надаючи право на п’ять оплачуваних днів для навчання та підтримуючи перехід між двома роботами.

Законопроєкт ще має бути схвалений у парламенті, і як, очікується, набуде чинності восени.