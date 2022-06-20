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У Києві відновили рух мостами Метро та Патона

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У Києві відновили рух мостами Метро та Патона
У столиці відкрили рух мостом Метро та мостом Патона для водіїв.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що наразі для автомобільного сполучення лівого й правого берегів Києва працюють п'ять мостів: Дарницький, Північний, Південний, міст Метро та міст Патона.

"Місто закликає водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також пропускати машини "швидкої", поліцію, рятувальників та авто з гуманітарними вантажами", – наголосили в КМДА.

Раніше повідомлялося, що влада Києва оголосила про відновлення капітального ремонту доріг.

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