У Києві відновили рух мостами Метро та Патона
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У столиці відкрили рух мостом Метро та мостом Патона для водіїв.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Зазначається, що наразі для автомобільного сполучення лівого й правого берегів Києва працюють п'ять мостів: Дарницький, Північний, Південний, міст Метро та міст Патона.
"Місто закликає водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також пропускати машини "швидкої", поліцію, рятувальників та авто з гуманітарними вантажами", – наголосили в КМДА.
Раніше повідомлялося, що влада Києва оголосила про відновлення капітального ремонту доріг.