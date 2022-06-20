Україна вийшла з угоди про спільний розвиток мобільного зв’язку країнами СНД

Верховна Рада 19 червня підтримала припинення для України дії угоди про співробітництво країн-учасниць Співдружності незалежних держав (СНД) у розвитку мобільного зв’язку.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

Зазначається, з одного боку, ця угода з моменту підписання так і не наповнилася реальним змістом, з іншого – передбачає наближення законодавства країн СНД у цій сфері до єдиних стандартів.

"Це не відповідає євроінтеграційному курсу нашої держави та йде врозріз із взятими зобов’язаннями щодо наближення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу. За потреби співпраця з учасниками денонсованої угоди може здійснюватися на рівні двосторонніх і багатосторонніх договорів, наприклад, укладених у рамках спеціалізованої установи ООН – Міжнародного союзу електрозв’язку", – підкреслив очільник Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Також нардепи підтримали законопроєкт, який забезпечив вихід України з Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок, який діяв у рамках СНД.

Зазначається, що угода передбачала, що центральним транзитним пунктом пересилання офіційної кореспонденції є місто Москва, що неприпустимо в умовах війни, яку розв’язала РФ проти України.

"Участь в угоді надавала потенційну можливість доступу ворога до документів під час їх перебування на території Російської Федерації. Більше того, існував ризик життю і здоров’ю фельд’єгерів, які є військовослужбовцями та мали в процесі доставки офіційної кореспонденції перебувати на території країни-агресора", – заявив Щиголь.

Як повідомлялося, Верховна Рада припинила дію угоди між Україною та РФ про науково-технічне співробітництво.