У Раді закликали розпочати перемовини щодо списання держборгу

Фракція "Слуга народу" закликала президента Володимира Зеленського та уряд розпочати перемовини з міжнародними партнерами щодо списання державного боргу України.

Про це заявила представниця фракції Любов Шпак під час виступу на засіданні парламенту.

За її словами, економічні втрати України щодня становлять до $1 млрд у день.

"Тож ми звертаємося до президента та Кабінету міністрів України з позицією, невідкладно перевести переговори з усіма іноземними партнерами щодо кредитних зобов'язань щодо перегляду та списання наших боргів", – наголосила нардепка.

Шпак підкреслила, що нинішня ситуація – це типовий форс-мажор для нашої країни.

Раніше глава Міністерства фінансів Сергій Марченко неодноразово називав питання реструктуризації та списання боргів недоцільними. За його словами, Україна і надалі планує обслуговувати свої боргові зобов'язання, а пропозиції, що час від часу звучать про реструктуризацію держборгу, можуть зашкодити планам. Міністр фінансів підкреслив, що це питання досить чутливе: "Можна скористатися моментом, але надалі нам це дуже зашкодить".