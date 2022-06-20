Месенджер Telegram запустив платну підписку Telegram Premium.

Про це йдеться у блозі соцмережі.

"Після оформлення підписки Telegram Premium практично всі ліміти у застосунку збільшуються вдвічі. Підписники матимуть змогу завантажувати файли об'ємом до 4 ГБ, завантажувати файли на максимальній швидкості, надсилати унікальні стікери і реакції, використовувати додаткові інструменти для керування чатами – і отримають чимало інших переваг. При цьому всі наявні функції, на які користувачі звикли покладатися за майже десять років, залишаються безкоштовними для всіх", – заявили в компанії.

Водночас зазначається, що навіть ті, хто не має Telegram Premium, зможуть отримати деякі переваги, доступні власникам підписки.

Наприклад, всі користувачі можуть завантажувати великі файли і переглядати стікери, відправлені підписниками, а також приєднуватися до раніше доданих ексклюзивних реакцій на повідомлення, збільшуючи лічильник поруч із ними.

"У майбутньому власникам підписки Telegram Premium стануть доступні й інші ексклюзивні функції. Проте нові можливості, як і раніше, відкриватимуться для всіх користувачів – і з'являтимуться у Telegram раніше, ніж у будь-яких інших популярних месенджерах із великою аудиторією", – зазначили у компанії.