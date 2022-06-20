Російські маркетплейси почали організовувати "паралельний імпорт" товарів брендів, які припинили поставки в РФ

Найбільші російські маркетплейси планують налагодити продаж брендів, чиї власники призупинили роботу в РФ.

Як пише "Комерсант", вони намагаються самі організувати "паралельний імпорт" таких товарів.

"Яндекс маркет" опублікував кілька повʼязаних з міжнародними закупівлями вакансій. Представник маркетплейсу уточнив, що компанія шукає нові канали поставок, зокрема побутової техніки, електроінструментів, електроніки, товарів для здоровʼя.

За даними джерел видання, підрозділ займеться і ввезенням продукції по паралельному імпорту. Перші партії товарів іноземних брендів, що пішли з РФ, в сегменті електроніки та побутової техніки вже прибули на склади онлайн-рітейлера, стверджує співрозмовник. Йдеться про посудомийні машини, духові шафи, варильні панелі та відеокарти.

Водночас назви брендів джерело не уточнило. Серед тих, хто припинив продажі в РФ – Bosch, Siemens, Panasonic, LG Electronics, AMD, Intel, IBM.

Власними поставками за допомогою паралельного імпорту планує займатися і Ozon, повідомив управляючий директор маркетплейсу Сергій Біляков. Компанія вже завезла за цією схемою продукцію Apple, додав він.

У майбутньому, за словами топменеджера, на майданчику Ozon можуть зʼявитися і товари люксових брендів холдингів LVMH і Kering, торгівля якими в колишніх умовах була неможлива.

За прогнозами Центру стратегічних розробок, щорічний обсяг паралельного імпорту в РФ становитиме $100-120 млрд.

Водночас, як зазначають експерти, через таку схему вартість доставки подорожчає на 5-50%, залежно від категорії товару та логістичного ланцюжка, та збільшаться терміни поставок.

Наприкінці березня уряд РФ прийняв рішення про легалізацію так званого "паралельного імпорту", що дозволяє постачальникам імпортної продукції здійснювати її реалізацію без отримання дозволу від власника товарного знака.

Раніше в Росії був заборонений "паралельний імпорт", відомий також як "сірий" імпорт – термін, що означає ввезення в країну товарів, на яких нанесено будь-який товарний знак, без дозволу правовласника цього товарного знака (тобто "паралельно" офіційному імпорту таких товарів через дилерів, уповноважених правовласником).

Паралельний імпорт був заборонений статтею 1487 Цивільного кодексу РФ, за якою товар може ввозитися безпосередньо самим правовласником, або з його згоди. Відповідно до російського законодавства, "сірий" імпорт вважається контрабандою, закамуфльованою під легальне ввезення товару.

Проте через російське воєнне вторгнення в Україну багато західних компаній заявили про припинення поставок своїх товарів у РФ, після цього російська влада прийняла рішення про скасування покарання за "сірий" імпорт.