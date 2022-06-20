Боррель назвав блокування Росією експорту українського зерна "воєнним злочином"

Блокування РФ експорту мільйонів тонн українського зерна є воєнним злочином.

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Люксембурзі, передає Радіо Свобода.

"Неможливо уявити, щоб мільйони тонн пшениці залишалися заблокованими в Україні, в той час, коли в решті світу люди страждають від голоду. Це справжній воєнний злочин", – сказав він.

Сьогодні міністри закордонних справ Європейського Союзу зібралися, щоб обговорити шляхи вивезення мільйонів тонн українського зерна, яке залишається в Україні через блокаду її чорноморських портів російськими військами.

Наразі українські морські порти заблоковані. Низка країн, зокрема Туреччина та Франція, заявили про готовність допомогти Україні зі зняттям блокади портів, але українська влада побоюється, що Росія скористається морським коридором для нападу на Одесу, якщо підходи до портів будуть розміновані.

Раніше президент Франції Емануель Макрон заявив про розробку нового маршруту вивезення зерна з України через Румунію.

Як повідомляв заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік, Україна організувала два маршрути для експорту зерна та запобігання глобальної продовольчої кризи – через Польщу та Румунію. Водночас наразі Україна веде переговори з країнами Балтії щодо створення третього коридору для експорту продовольства.