Єврооблігації України за тиждень подешевшали ще на майже 8%

За минулий тиждень українські єврооблігації втратили в ціні в середньому ще 7,7%. Водночас рішення Єврокомісії рекомендувати надання Україні статусу кандидата в ЄС змогло в п’ятницю зупинити падіння.

За інформацією Bloomberg, найменше знизилися в ціні найкоротші папери з погашенням у вересні цього року – на 1,5%, до 68,6% номіналу, проте через близькість терміну погашення ставка за ними зросла до 241,8% річних проти 208,5% річних тижнем раніше, передає Інтерфакс-Україна.



Котирування паперів з погашенням у 2023-2025 роках впали за тиждень на 6,4-7,4%, у 2026-2028 роках – на 9,6-9,9%, а найдовших, з погашенням у 2029-2033 роках – на 7,5-7,9%.



На кінець минулого тижня єврооблігації з погашенням у вересні 2023 року котирувалися за ставкою 108,3% річних, у вересні 2024-го – 69% річних, у 2025-му – 53,5%.



Ставки за паперами з погашенням у 2026-2029 роках зросли до 43,6-38,1%, а за "найдовшими" з погашенням у 2029-2033 роках – до 31,7-26,8%.



Облігації в євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 49,3%, у 2030 році – 25,8%, що відповідно на 4,6 в.п. та 1,8 в.п. вище показників на кінець позаминулого тижня.



Ціна ВВП-варрантів, яка ще на початку червня була біля максимуму від початку війни – 38,8% від номіналу (порівняно з 60% перед війною), за минулий тиждень знизилася на 7,4% – до близько 33,6% від номіналу.