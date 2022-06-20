Китай рекордно збільшив імпорт нафти з Росії
Про це пише Reuters з посиланням на дані Головного митного управління Китаю.
Зазначається, що у травні імпорт російської нафти, включаючи поставки трубопроводом "Східний Сибір – Тихий океан і морські поставки з європейських і далекосхідних портів Росії, склав майже 8,42 млн тонн.
Це еквівалентно приблизно 1,98 млн барелів на добу та на чверть більше, ніж 1,59 млн барелів на добу в квітні.
Згідно з даними, Росія повернула перше місце серед постачальників найбільшого у світі імпортера нафти після 19 місяців перерви.
"Москва може знайти покупців на свою нафту, незважаючи на західні санкції, хоча їй довелося знизити ціни. І хоча загальний попит на сиру нафту в Китаї був обмежений через COVID-обмеження та уповільнення економіки, провідні імпортери, включаючи нафтопереробного гіганта Sinopec і трейдера Zhenhua Oil, активізували закупівлю дешевшої російської нафти на додаток до поставок з Ірану та Венесуели", – зазначили журналісти.
Водночас другим найбільшим імпортером залишається Саудівська Аравія: обсяги в травні зросли на 9% у порівнянні з минулим роком і склали 7,82 млн тонн, або 1,84 млн барелів на добу.